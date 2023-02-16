Девушка пожаловалась на принуждающего ее к утреннему сексу парня

Секс-коуч Стоя призвала девушку перестать стесняться потного тела во время секса

Секс-коуч Джессика Стоя призвала девушку, стесняющуюся потного тела во время секса, перестать это делать. Такой совет она дала в авторской колонке для издания Slate.

Девушка обратилась за помощью к специалистам, пожаловавшись на парня, принуждающего ее к сексу сразу после утренней пробежки. Она рассказала, что из-за пота чувствует себя некомфортно и ей хочется сразу же пойти в душ. Однако партнера ничто не смущает, и он настаивает на интимной близости.

Мы часто занимаемся сексом в разное время дня и ночи, и вообще наши отношения мне нравятся. Я не отрицаю, что возбуждаю его в любом виде. Но как мне самой получать удовольствие, если я думаю только о ду́ше? девушка, недовольная утренним сексом

Стоя призналась, что тоже любит натуральный запах тела. «Я прошу, чтобы партнер воздерживался от применения дезодоранта перед сексом. Я наслаждаюсь его запахом после душа или спортзала», — отметила она.

Коуч добавила, что некоторые из ее бывших парней стеснялись пахнуть натурально, ссылаясь на неприятные ситуации из прошлого. «Либо их в какой-то момент высмеяли за то, что они пахнут. Либо они неправильно понимали, что такое чистота, и как ее демонстрировать», — предположила она.

Стоя посоветовала девушке разобраться в себе и понять, имеется ли у нежелания принять себя психологическая подоплека или ей просто физически не нравится ощущение липкого тела. Если дело в последнем, то справиться с ситуацией будет непросто, но и в этом случае есть выход: нужно расслабиться, не обращать внимания на свои негативные ощущения и думать о том, насколько потное тело возбуждает партнера.

В то же время секс-коуч напомнила, что не стоит перешагивать через себя в стремлении угодить любовнику.

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Джессика Стоя секс-коуч

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