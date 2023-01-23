Секс-коуч дал совет партнерше отвергающего ее интимные инициативы мужчины

Секс-коуч Юзвяк: разбудить партнера оральным сексом можно, обсудив с ним план действий

Можно разбудить отвергающего интимные инициативы партнера оральным сексом, если предварительно обсудить с ним план действий, объяснил секс-коуч Рич Юзвяк. Такой совет он дал в колонке для издания Slate.

Оставшаяся анонимной женщина пожаловалась, что секс с партнером у нее происходит только по его инициативе. Когда она пытается инициировать секс, он игнорирует или напрямую отказывает партнерше. Однажды после обсуждения его любви к красивому женскому белью девушка встретила его дома откровенно одетой, в ответ на что мужчина осудил такую непрошеную активность, заявив, что подобные действия «кастрируют» его.

Однако, добавила она, недавно избранник сказал, что не против, если женщина разбудит его оральным сексом. Теперь автор письма переживает, что сонный мужчина может передумать, поскольку дать активное согласие во сне он не сможет. В ответ Юзвяк порекомендовал заранее составить точный план действий подобного эротического эксперимента.

По словам Юзвяка, сексуальные сценарии, подразумевающие трудности с получением согласия, нужно обсуждать до малейшей детали. «Выясните, чего он хочет. Нужен ли для возбуждения элемент сюрприза? Будить его таким образом в любой время или в конкретные дни? Должен ли он знать о таком пробуждении, засыпая?» — предложил он вопросы для дискуссии с партнером.

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