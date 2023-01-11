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08:34, 11 января 2023Забота о себе

Асексуалка нашла партнеру девушку на ночь и столкнулась с неожиданной реакцией

Порнозвезда дала совет асексуалке, которую партнер отругал за интимную авантюру

Фото: Shutterstock

Порнозвезда Джессика Стоя дала совет асексуалке, которую партнер отругал за интимную авантюру. Она объяснила ее ошибку в колонке «Как делать это», которую ведет для журнала Slate.

32-летняя женщина написала письмо в журнал, указав, что не только асексуальна (не заинтересована в интимном контакте), но и страдает от расстройства аутического спектра. «Мне хочется доставить партнеру удовольствие, но в нашей сексуальной жизни много пробелов. К тому же он расстраивается, что не может заставить меня испытать оргазм», — объяснила она.

Чтобы удовлетворить мужчину, женщина решила найти ему любовницу. Вычислив нравящийся бойфренду типаж, она отыскала потенциальную «девушку на ночь» по имени Стелла и привела ее домой. Реакция партнера стала для нее неожиданностью. «Он разозлился, не захотел заниматься с ней сексом, хотя мы обе его упрашивали. Вечер закончился плохо, Стелла была расстроена, когда я ее провожала. Не понимаю, что пошло не так и что мне теперь сделать», — заключила автор письма.

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В своем ответе Джессика Стоя указала, что подобную инициативу стоит проявлять только с согласия партнера. «У него должна оставаться возможность сказать свое слово при выборе партнерши. А у вас получилась легкая версия покупки кому-то щенка без того, чтобы сначала узнать, хочет ли и может ли он заботиться о животном», — написала порнозвезда.

«Что касается его переживаний — главное не то, что он думает о ваших оргазмах, а что думаете о них вы. Отныне концентрируйтесь на том, чтобы каждый шаг в отношениях был совместным», — заключила Стоя.

Ранее Стоя дала совет мужчине, ненавидящему табачный дым, но одержимому курящей женой. Она предложила ему устроить ролевую игру о курении.

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Александра Лисица
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