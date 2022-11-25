Мужчина обнаружил тайную вредную привычку жены и пожаловался порнозвезде

Порнозвезда предложила ролевую игру мужчине, одержимому курящей женой, но ненавидящему дым

Порнозвезда Джессика Стоя предложила мужчине, ненавидящему табачный дым, но одержимому курящей женой, ролевую игру. Она дала такой совет в колонке «Как делать это», которую ведет для журнала Slate в качестве секс-коуча.

Аноним прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, что работает в одной компании с женой. Он обнаружил, что у жены есть тайная вредная привычка, когда коллеги застали ее с сигаретой на деловой встрече. «Они впервые видели, как она курит. Не могу выкинуть этот образ из головы. Я вообще не выношу ни дыма, ни его запаха, потому что вырос в доме с двумя родителями, которые постоянно дымили. И… меня невероятно возбуждает воображать ее курящей», — пожаловался он, добавив, что иногда чувствует запах дыма, когда женщина приходит со встреч с подругами.

При этом, подчеркнул мужчина, ему не хочется, чтобы супруга курила в его присутствии. «Я бы точно не стал приближаться к дыму из-за его запаха и, соответственно, к ней. Но я возбуждаюсь сверх меры, думая о ней на том деловом ужине», — пожаловался он.

Джессика успокоила читателя колонки. Она указала на то, что многие фантазируют о вещах, которые никогда не будут воплощено в жизнь, в том числе отвратительных. Порнозвезда предположила, что фантазия может померкнуть со временем. «Либо вы можете принять ее, мастурбируя на свои мысленные образы или попросив жену включить вашу фантазию в какую-нибудь словесную ролевую игру», — предложила Стоя, добавив, если стресс из-за фантазий мешает жизни, стоит обсудить проблему с супругой, врачом или другом.

Ранее Стоя предложила жене, попросившей своего мужа заняться с ней сексом в строгом офисном костюме, извиниться перед ним. Она обратила внимание на то, что предложение разозлило мужчину.