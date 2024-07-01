Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об аномальной жаре

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об аномальной жаре

Жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара в ближайшие дни. Об этом россиян предупредили в Гидрометцентре.

Жаркая погода продлится как минимум до 16 часов 3 июля из-за высокой температуры воздуха. В дневные часы она поднимется до 30-33 градусов, отметили синоптики.

Так, в Москве будет действовать пожарная опасность с 9 часов утра 2 июля до 4 июля. Аналогичные предупреждения действуют для Подмосковья.

Об аномальной жаре в регионе предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во вторник, 2 июля, воздух прогреется до 32-34 градусов, в среду температура сохранится, в четверг — опустится до 30-31 градуса, а в пятницу вновь поднимется на уровень 32-34 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале июля Москву ожидают аномально теплые, египетские ночи. По словам метеоролога, температура понизится только к выходным. Похолодать должно минимум на 6-7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал сроки окончания аномальной жары. Согласно прогнозам, 6 и 7 июля в столице температура воздуха будет держаться в районе 25 градусов тепла.