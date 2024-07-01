Звезда «Улиц разбитых фонарей» обратился к поддержавшей ВСУ Ротару

Актер Селин заявил, что поддержавшая ВСУ Ротару врала миллионам

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин публично обратился к певице Софии Ротару, которая заняла антироссийскую позицию после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит aif.ru.

Селин заявил, что первой его пластинкой была запись «Баллады о матери» в исполнении Ротару. Он отметил, что певица трогательно спела композицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Артист призвал поддержавшую Вооруженные силы Украины (ВСУ) исполнительницу обратиться к своей совести. «Ты врала нам, что ли? Нет, ты была искренней, ты не врала. А если ты врала — значит, ты врала миллионам», — заключил он.

Ранее гитарист певицы Аллы Пугачевой рассказал, почему Ротару поддержала ВСУ. По словам музыканта, изначально певица была настроена «очень патриотично».

