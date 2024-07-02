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20:39, 2 июля 2024Ценности

41-летняя Светлана Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе

41-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в мини-шортах и топе

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Она позировала с широко разведенными в стороны ногами, сидя на красном кубе.

При этом звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками, солнцезащитные очки и перчатки без пальцев, а также взяла с собой поясную сумку.

В мае Светлана Ходченкова также станцевала в откровенном наряде около пилона.

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      Карина Черных
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