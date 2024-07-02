41-летняя Светлана Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе

41-летняя актриса Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в мини-шортах и топе

Российская актриса Светлана Ходченкова похвасталась спортивной фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Она позировала с широко разведенными в стороны ногами, сидя на красном кубе.

При этом звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками, солнцезащитные очки и перчатки без пальцев, а также взяла с собой поясную сумку.

В мае Светлана Ходченкова также станцевала в откровенном наряде около пилона.