41-летняя Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона

41-летняя актриса Светлана Ходченкова станцевала в бюстгальтере у пилона

Российская актриса Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 41-летняя знаменитость надела черный бюстгальтер без косточек и укороченные шорты, демонстрируя подтянутую фигуру и пресс. При этом на талии звезда повязала белую рубашку.

Кроме того, артистка выбрала стрипы, которые представляют собой обувь на высоком каблуке и платформе. Вдобавок Ходченкова распустила длинные светлые волосы.

В марте Светлану Ходченкову обругали в сети за вульгарную позу на фото. Знаменитость запечатлела себя в зеркало, сидя на краю кровати. На ней было атласное платье зеленого цвета и открытые босоножки на шпильке.