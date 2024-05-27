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19:45, 27 мая 2024Ценности

41-летняя Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона

41-летняя актриса Светлана Ходченкова станцевала в бюстгальтере у пилона
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова . Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова станцевала в откровенном наряде у пилона. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 41-летняя знаменитость надела черный бюстгальтер без косточек и укороченные шорты, демонстрируя подтянутую фигуру и пресс. При этом на талии звезда повязала белую рубашку.

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Кроме того, артистка выбрала стрипы, которые представляют собой обувь на высоком каблуке и платформе. Вдобавок Ходченкова распустила длинные светлые волосы.

В марте Светлану Ходченкову обругали в сети за вульгарную позу на фото. Знаменитость запечатлела себя в зеркало, сидя на краю кровати. На ней было атласное платье зеленого цвета и открытые босоножки на шпильке.

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      Екатерина Ештокина
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