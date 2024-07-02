50-летняя Кейт Бекинсейл спустила штаны и показала голые ягодицы в окно

Британская актриса Кейт Бекинсейл записала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя звезда «Ван Хельсинга» запечатлена в белых кроссовках, черной объемной футболке и спортивных штанах. Так, она спустила низ своего наряда с бедер, нагнулась и показала голые ягодицы в окно.

В описании к ролику знаменитость упомянула любимого персидского кота Клайва, которого не стало в июне прошлого года. «Тогда я получила одно из самых ужасных известий в своей жизни, и порой не остается ничего другого, как приехать к другу как можно скорее и провести вечер, устраивая телефонные розыгрыши и демонстрируя универмагу Harvey Nichols свои ягодицы», — подписала она пост.

В мае Кейт Бекинсейл снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда украшений HeyMaeve. На ней были прозрачная бирюзовая блузка и кружевной бюстгальтер в тон.