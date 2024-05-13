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07:30, 13 мая 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачных нарядах для рекламы

Британская актриса Кейт Бекинсейл снялась в прозрачных блузах и бюстгальтерах

Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская актриса Кейт Бекинсейл снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда украшений HeyMaeve. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя звезда «Вспомнить все» предстала в прозрачной бирюзовой блузке и кружевным бюстгальтером в тон. Помимо этого, она надела джинсы с заниженной талией и белые кроссовки на платформе.

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Кроме того, знаменитость также примерила белую прозрачную блузу с нижним бельем соответствующего цвета. При этом Бекинсейл собрали наверх завитые в локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В апреле 50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье. На размещенном снимке запечатлена актриса, позирующая на кресле в ванной комнате. На ней комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и кружевных трусов.

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      Екатерина Ештокина
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