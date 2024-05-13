50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачных нарядах для рекламы

Британская актриса Кейт Бекинсейл снялась в прозрачных блузах и бюстгальтерах

Британская актриса Кейт Бекинсейл снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда украшений HeyMaeve. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя звезда «Вспомнить все» предстала в прозрачной бирюзовой блузке и кружевным бюстгальтером в тон. Помимо этого, она надела джинсы с заниженной талией и белые кроссовки на платформе.

Кроме того, знаменитость также примерила белую прозрачную блузу с нижним бельем соответствующего цвета. При этом Бекинсейл собрали наверх завитые в локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В апреле 50-летняя Кейт Бекинсейл поделилась фото в нижнем белье. На размещенном снимке запечатлена актриса, позирующая на кресле в ванной комнате. На ней комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и кружевных трусов.

