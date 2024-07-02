Атаки ВСУ разрушили четыре жилых дома в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ повторно атаковали Грайворонский и Шебекинский округа

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекино беспилотник повторно атаковал местное промышленное предприятия, выбив окна и повредив кровлю в административном здании. Также осколками посечены «ГАЗель» и легковая машина. Еще один дрон разрушил частный жилой дом в хуторе Панки.

Помимо этого, три дома разрушены в результате обстрела со стороны Украины села Козинка Грайворонского городского округа. Еще в трех выбиты окна, пробиты крыши а также посечены фасады и заборы.

Гладков подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет.