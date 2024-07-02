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16:58, 2 июля 2024Россия

Украинский дрон самолетного типа сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский дрон сбит при попытке атаковать Белгородскую область
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбит при попытке атаковать территорию России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был выявлен дежурными средствами противовоздушной обороны и уничтожен в небе над Белгородской областью.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Украинские войска наносят удары не только беспилотниками, но и используют для этих целей артиллерию. Так, 2 июля Белгородская область подверглась как атаке беспилотников, так и артобстрелу. Также сообщалось, что от атаки дрона пострадал житель региона.

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      Алан Босиков
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