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12:18, 2 июля 2024Россия

ВСУ дважды атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область артиллерией и дронами
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Reuters

Белгородская область подверглась сразу двум атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, под ударом оказались два населенных пункта Шебекинского городского округа. Один из них подвергся артиллерийскому обстрелу, на территории второго взорвался беспилотник, спикировавший на одно из местных предприятий.

В результате атак, по предварительным данным, никто не пострадал. При этом повреждения получили два частных домовладения и один грузовой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. ВСУ применяют по области как беспилотники, так и артиллерию. Так, ранее 2 июля житель поселка Октябрьского получил ранение из-за атаковавшего его беспилотника. 1 июля при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали сразу семь человек.

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      Алан Босиков
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