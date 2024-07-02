ВСУ дважды атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область артиллерией и дронами

Белгородская область подверглась сразу двум атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, под ударом оказались два населенных пункта Шебекинского городского округа. Один из них подвергся артиллерийскому обстрелу, на территории второго взорвался беспилотник, спикировавший на одно из местных предприятий.

В результате атак, по предварительным данным, никто не пострадал. При этом повреждения получили два частных домовладения и один грузовой автомобиль. На местах происшествий работают оперативные службы.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. ВСУ применяют по области как беспилотники, так и артиллерию. Так, ранее 2 июля житель поселка Октябрьского получил ранение из-за атаковавшего его беспилотника. 1 июля при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали сразу семь человек.