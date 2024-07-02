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11:53, 2 июля 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на поселок Октябрьский

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Октябрьский в Белгородской области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель — у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног», — сообщил губернатор.

По его данным, пострадавшего госпитализируют. Из-за атаки со стороны ВСУ оказались повреждены микроавтобус и один легковой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 2 июля, ВСУ пытались ударить по Белгородской области четырьмя беспилотниками. Всего ночью перехватили 11 дронов, четыре из которых — над Брянской, еще три — над Крымом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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