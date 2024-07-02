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07:30, 2 июля 2024Россия

Украина выпустила по России свыше десяти беспилотников

МО: силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Брянской и Белгородской областями и Крымом

Фото: Фото: Stringer / Reuters

В ночь на вторник, 2 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России свыше десяти беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, над регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников. По четыре летательных аппарата перехватили над Брянской и Белгородской областями, еще три — над Крымом.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по по объектам на территории России. Других подробностей о последствиях попытки удара там не привели.

В ночь с 30 июня на 1 июля Украина попыталась атаковать регионы России десятками дронов. По территории страны было запущено 36 беспилотников: 18 уничтожили над Брянской областью, еще по девять сбили над Курской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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