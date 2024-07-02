Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

В севастопольском баре не продали воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

Один из баров Севастополя обвинили в отказе продать воду родителям с детьми, укрывшимся в заведении во время воздушной тревоги 1 июля. Об этом пишет «Mash на волне» в Telegram.

Как рассказала одна из родительниц, они в компании знакомых возвращались с концерта, когда зазвучала серена. Россияне решили спрятаться в баре, но там у них возник конфликт с сотрудниками.

На опубликованных каналом кадрах с камеры наблюдения видно, что дети бегают по залу, танцуют, встают на руки и катают друг друга на спинах. Далее запечатлено, как укрывшаяся в заведении женщина дает стоящей за стойкой девушке 60 рублей — стоимость бутылки воды — при этом спрашивая, почему ей отказывают в покупке. В свою очередь сотрудница бара пытается объяснить, что причина в девочках. В результате между россиянками началась потасовка.

Представители бара в беседе с изданием рассказали, что сначала продали укрывшимся от тревоги россиянам воду, однако дети начали разливать ее, а также рвать салфетки и мусорить. В заведении утверждают, что родители не обращали на это внимание. Когда же одна из родительниц захотела купить минеральную воду вместо пролитой, ее попросили убраться за детьми, но женщина отказалась.

Ранее охранник севастопольского торгового центра «Московский» выгнал людей на улицу во время воздушной тревоги. В здании укрывались взрослые и дети в возрасте одного и двух лет. Однако мужчина начал закрывать двери на ключ, заявив, что его рабочий день закончился.