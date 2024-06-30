В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня

В Севастополе охранник выгнал людей из ТЦ во время воздушной тревоги

В Севастополе охранник торгового центра (ТЦ) «Московский» выгнал людей из здания во время воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале «Чп/Севастополь».

В тот момент в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте одного и двух лет. После этого мужчина начал закрывать двери на ключ.

По информации Telegram-канала Readovka, охранник заявил, что его рабочий день закончился и он не собирается сидеть с людьми.

Ранее сообщалось, что в Севастополе введут штрафы до 300 тысяч рублей за недопуск в укрытия при тревоге. Так, за недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных — на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

В субботу, 29 июня, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В небе над акваторией и в районе Балаклавы были уничтожены две воздушные цели. Осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. На следующий день губернатор города Михаил Развожаев сообщил о падении осколков ракеты в районе улицы Новикова и у частного дома на Выгонной. Сообщалось, что на улице Жукова также пострадало несколько домов.