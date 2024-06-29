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09:19, 29 июня 2024Россия

В Севастополе сработала ПВО

Развожаев заявил о работе ПВО в Севастополе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, все службы в городе приведены в состояние боевой готовности. Развожаев обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытии.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — добавил он.

Развожаев рассказал, что военные уничтожают воздушные цели.

Ранее сообщалось, что в Севастополе введут штрафы до 300 тысяч рублей за недопуск в укрытия при тревоге. Так, за недопуск людей на частные объекты во время тревоги физических лиц предлагается штрафовать на 3-5 тысяч рублей, а должностных — на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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