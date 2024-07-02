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18:18, 2 июля 2024Мир

Блинкен раскрыл успех Украины по итогам конфликта

Госсекретарь Блинкен: США видят Украину сильной и прозападной после конфликта
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтон хочет видеть Украину сильной и все больше интегрирующейся с Западом страной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса, текст которого опубликован на сайте Госдепартамента.

«Что такое успех? И для меня лично, и для США успех очевиден. Мы хотим видеть Украину сильной и успешной страной, все больше интегрирующейся с Западом, а также страной, которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане», — раскрыл госсекретарь.

Блинкен добавил, что у США есть определенный политический курс, чтобы сделать это. В частности, он отметил, что «Вашингтон пытается привлечь частные инвестиции на Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать».

20 июня газета The Washington Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский был недоволен настойчивостью Блинкена, который требовал более активной борьбы с коррупцией в стране.

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      Дарья Устьянцева
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