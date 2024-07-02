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01:01, 2 июля 2024Ценности

Дочь Дольфа Лундгрена похвасталась фигурой в бикини

28-летняя дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в бикини
Ида Лундгрен

Ида Лундгрен. Фото: @idaslundgren

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя модель и актриса снялась в миниатюрном черном бикини, стоя на фоне ткани в тон одежде. Так, ее купальник включал в себя топ с треугольными чашками и тонкими бретелями и трусы с заниженной талией и завязками.

При этом наследница артиста распустила гладко уложенные волосы и выбрала в качестве аксессуаров серьги, кольца и браслеты.

В июне дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса модель Скаут Уиллис едва не потеряла штаны на прогулке.

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      Карина Черных
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