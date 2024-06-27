Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не потеряла штаны на прогулке

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, модель Скаут Уиллис чуть не оконфузилась перед папарацци. Соответствующие снимки оказались в распоряжении журналистов Daily Mail.

32-летняя знаменитость была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах она предстала в голубых свободных штанах с низкой посадкой, а также белом топе без бретелей и с высоким вырезом спереди. Кроме того, на ней были черные кожаные сандалии.

Звезда несла в руках охлажденные напитки и при этом едва не потеряла штаны. Уличные фотографы запечатлели момент, когда они приспустились с ее бедер.

В апреле сообщалось, что Скаут Уиллис снялась в откровенном виде. Тогда манекенщица предстала на размещенных снимках в шортах и серой бейсболке, сидя на шезлонге. Она позировала перед камерой с вытянутым языком и голой грудью, которую прикрыла длинными волосами.