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12:18, 27 июня 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не потеряла штаны на прогулке

Скаут Уиллис

Скаут Уиллис. Фото: Globallookpress.com

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, модель Скаут Уиллис чуть не оконфузилась перед папарацци. Соответствующие снимки оказались в распоряжении журналистов Daily Mail.

32-летняя знаменитость была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах она предстала в голубых свободных штанах с низкой посадкой, а также белом топе без бретелей и с высоким вырезом спереди. Кроме того, на ней были черные кожаные сандалии.

Звезда несла в руках охлажденные напитки и при этом едва не потеряла штаны. Уличные фотографы запечатлели момент, когда они приспустились с ее бедер.

В апреле сообщалось, что Скаут Уиллис снялась в откровенном виде. Тогда манекенщица предстала на размещенных снимках в шортах и серой бейсболке, сидя на шезлонге. Она позировала перед камерой с вытянутым языком и голой грудью, которую прикрыла длинными волосами.

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      Карина Черных
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