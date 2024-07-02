В России собрались создать общую платформу для всех легковушек

«Известия»: власти задумали создать единую платформу для легковых автомобилей

Российские власти намерены обсудить с представителями отечественного автопрома перспективы создания единой модульной платформы для всех легковых автомобилей. Для достижения этих целей правительств готово выделять субсидии и использовать другие меры поддержки, пишут «Известия».

Ранее на необходимость использования собственных разработок указывали отечественные автозаводы («АвтоВАЗ», «Москвич», «Автотор»). Некоторые из них даже анонсировали выпуск автомобилей на своей платформе.

В июне председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме первому вице-премьеру Денису Мантурову оценил стоимость разработки массовой автомобильной платформы в 180 миллиардов рублей. Он сравнил платформу с конструктором «Лего», то есть когда в коробочке лежат детали и инструкции, из которых можно компоновать разные модели, пояснив, что указанные средства пойдут на создание такой «коробочки» из российских деталей.

В Минпромторге сообщили, что возможность такого проекта рассмотрят и проработают совместно с отраслевым сообществом. Также отмечается, что унификация платформенных решений входит в стратегию развития российского автопрома, а выпуск автомобилей на одной платформе, позволит повысить эффективность производства.

Между тем участники рынка полагают, что создание своей платформы является куда более сложной задачей. Под нее нужно создавать и компонентную базу, ведь смысла в абстрактной разработке, детали для которой заказываются за рубежом, нет.

Если в России такая компонентная база появится, тогда на ее основании можно будет выпускать множество моделей в разных сегментах и снизить их стоимость. Но независимый автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил, что в стране отсутствует инжиниринговая база для создания настолько сложного продукта, сначала нужно получить ее.

В настоящее время российские компании идут по пути кооперации с иностранными (китайскими) производителями, что позволяет быстрее получить конечный продукт. Однако зампред совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин напомнил, что права на ключевые агрегаты и программное обеспечение никто не продаст, а своя платформа даст снижение себестоимости.

Впрочем, и он оценивает идею кооперации автопроизводителей сдержанно, ведь тогоа все компании будут выпускать похожие машины с одинаковыми характеристиками, что отразится на рынке.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал поднять утилизационный сбор или предпринять какие-то другие меры для сдерживания экспансии китайских производителей. По его мнению, без государственной поддержки и повышения цен отечественные автопроизводители проиграют конкуренцию.