Егор Крид прокомментировал слухи о романе с известной российской фигуристкой

Егор Крид заявил, что не состоит в отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) прокомментировал слухи о своем романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Его слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

Артист заявил, что он свободен. Крид отметил, что когда рядом с ним появляется девушка не из его окружения, то ему с ней приписывают роман. «Но она суперклассная девушка», — заключил исполнитель.

Ранее стало известно, что Егор Крид проиграл в суде по иску к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Певец требовал признать высказывания о нем «порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию».