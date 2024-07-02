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10:01, 2 июля 2024Культура

Егор Крид прокомментировал слухи о романе с известной российской фигуристкой

Егор Крид заявил, что не состоит в отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) прокомментировал слухи о своем романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Его слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

Артист заявил, что он свободен. Крид отметил, что когда рядом с ним появляется девушка не из его окружения, то ему с ней приписывают роман. «Но она суперклассная девушка», — заключил исполнитель.

Ранее стало известно, что Егор Крид проиграл в суде по иску к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Певец требовал признать высказывания о нем «порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию».

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