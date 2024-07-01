Егор Крид проиграл суд против Мизулиной

Певец Егор Крид проиграл суд против главы «Лиги безопасного интернета» Мизулиной

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) проиграл суд против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Одинцовский городской суд Московской области отказал в удовлетворении иска Булаткина к Мизулиной и «Лиге безопасного интернета». Певец требовал признать высказывания о нем «порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию».

Иск был подан исполнителем в 2023 году после высказываний Мизулиной о рэпере. Она называла Крида «главным скамером страны»: в переводе с английского это означает «мошенник». Поводом для слов Мизулиной стала незаконная реклама онлайн-казино в аккаунте Крида на стриминговом сервисе Twitch, за которую он подвергся блокировке.