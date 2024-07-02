Глава МИД Германии решила полетать ночью и нарушила правило своей партии

Bild: глава МИД ФРГ Бербок нарушила запрет своей же партии на ночные перелеты

Глава МИД Германии Анналена Бербок нарушила запрет своей партии и полетела ночным рейсом из Франкфурта в Люксембург. Об этом сообщает «Bild на русском».

Партия «Союз 90/Зеленые», членом которой является министр с 2005 года, долгие годы боролась за запрет ночных перелетов в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне. С 2011 года партия смогла добиться запрета на ночные рейсы с 23:00 до 05:00.

Тем не менее 23 июня после матча Германия — Швейцария Бербок полетела в Люксембург из Франкфурта рейсом в 23:54, поскольку на следующий день там прошла встреча глав МИД стран Европейского союза (ЕС).

«Рев моторов правительственного лайнера был слышен во всей южной части города. До этого в 23:39 от земли оторвался борт канцлера Олафа Шольца», — говорится в материале. По информации властей федеральной земли Гессен, политикам заранее выдали разрешение на полеты в обход правил ради «общественного интереса».

Как отмечает издание, перед началом Чемпионата Европы по футболу 2024 «зеленые» яростно боролись против приостановки запрета ночных полетов во Франкфурте-на-Майне. Партия настаивала на том, что «общественный интерес не может быть использован как аргумент для приостановки запрета на ночные полеты», а «все объекты [чемпионата] прекрасно связаны железнодорожной сетью».

Расстояние между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом составляет 184,36 километра, которые можно проехать на поезде за пару часов.

Ранее Бербок раскритиковали за неэкологичное поведение. Политик использовала два самолета во время зарубежной командировки.