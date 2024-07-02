Главком ВСУ Сырский: покровское направление остается сложным для Киева

Покровское направление остается самым сложным для украинской армии. Проблемы Киева на данном участке фронта назвал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Сложной остается обстановка на покровском направлении. (...) На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», — заявил военный.

Главком добавил, что главными проблемами ВСУ остаются дефицит личного состава и нехватка систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия испытывает проблемы в районе Торецка. Тогда также сообщалось о трудностях на покровском направлении.