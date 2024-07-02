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14:31, 2 июля 2024Наука и техника

Обнаружены семена древнейшего винограда

Nature Plants: обнаружены семена винограда возрастом до 60 миллионов лет

Фото: bruno neurath-wilson / Unsplash

Исследователи из Полевого музея в Чикаго, Мичиганского университета, Национального музея естественной истории (Смитсоновский институт), Смитсоновского института тропических исследований и Флоридского музея естественной истории обнаружили ископаемые семена винограда возрастом от 60 до 19 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Plants.

Известно, что виноград начал распространяться по всему миру вскоре после вымирания динозавров. Древнейшие семена винограда были найдены в Индии и датируются возрастом 66 миллионов лет, что совпадает с концом мелового периода мезозойской эры, когда на Землю упал крупный астероид.

Ископаемые семена были изучены с использованием компьютерной томографии, что позволило определить их внутреннюю структуру и подтвердить принадлежность к видам винограда. Ученые предположили, что исчезновение динозавров способствовало изменению лесных экосистем, сделав их более густыми и благоприятными для распространения виноградных растений по всему миру, в том числе в Западном полушарии.

Всего были описаны девять новых видов ископаемых сортов винограда из Колумбии, Панамы и Перу. Окаменелые семена, принадлежащие виду Lithouva susmanii, подтверждают южноамериканское происхождение группы, к которой относится культурный виноград. Эти ископаемые также показывают, что виноград является очень устойчивой группой растений, сумевших адаптироваться и выжить несмотря на многочисленные кризисы биоразнообразия.

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      Александр Еникеев
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