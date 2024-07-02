Губернатор Херсонской области рассказал об атаке ВСУ по населенным пунктам в регионе

Сальдо: ВСУ нанесли удар по Горностаевке, Днепрянам и Алешкам Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населенным пунктам Горностаевка, Днепряны и Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«От ударов вражеских боевиков по жилым кварталам погиб один человек в Горностаевке и еще два в Днепрянах и Алешках получили множественные осколочные ранения», — написал Сальдо.

По его словам, пострадавшие от ударов находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Ранее министр цифрового развития региона Никита Бородин сообщил, что ВСУ целенаправленно уничтожают станции связи в Херсонской области. По словам Бородина, ВСУ ведут обстрелы левобережья Днепра в 15-30 километрах от передовой. Он также объяснил, что украинские атаки на бригады связистов не позволяют строить и ремонтировать станции связи. По этой причине в регионе было принято решение больше работать с проводными интернет-провайдерами.