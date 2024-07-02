В Херсонской области сообщили о целенаправленных ударах ВСУ по станциям связи

Бородин: ВСУ целенаправленно уничтожают станции связи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают станции связи в Херсонской области. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Никита Бородин, его слова приводит РИА Новости.

«Украинские боевики в рамках террора против гражданского населения Херсонской области бьют "Хаймарсами" и FPV дронами-камикадзе по мирным и делают все, чтобы оставить людей, жителей Херсонской области, без связи», — заявил глава ведомства.

По словам Бородина, ВСУ ведут обстрелы левобережья Днепра в 15-30 километрах от передовой. Он также объяснил, что украинские атаки на бригады связистов не позволяют строить и ремонтировать станции связи. По этой причине в регионе было принято решение больше работать с проводными интернет-провайдерами.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл суточные потери ВСУ. По его словам, украинская армия осталась без трех полевых складов, четырех единиц автомобильной техники, гаубиц и станции радиоэлектронной борьбы.