Сальдо: на херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли три склада боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении потеряли за сутки 1 июля три полевых склада боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в понедельник ВСУ также остались без четырех единиц автомобильной техники, гаубиц М777 и Д-30, а также без станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Суточные потери украинской армии на указанном направлении составили до 85 военных.

«Группировка войск "Днепр" вела активную оборону левого берега Днепра, наносила удары по противнику на правобережье Херсонской области и боролась с вражескими дронами», — написал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ предпринимают попытки забросить через Днепр на левобережную часть Херсонской области маленькие группы диверсантов. Попасть на находящиеся под контролем российских военных территории украинские бойцы пытаются на резиновых лодках.