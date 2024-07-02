Сальдо: ВСУ пытаются забросить группы диверсантов на левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки забросить через Днепр маленькие группы диверсантов на лодках на левобережную часть Херсонской области. Об этих стараниях украинской стороны стало известно от губернатора региона Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

«Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области», — уточнил губернатор Херсонской области.

Сальдо добавил, что российские военнослужащие в регионе постоянно находятся в боевой готовности, чтобы вовремя выявить присутствие солдат ВСУ и ликвидировать угрозу.

В то же время в пределах 15-километровой зоны вдоль реки противник продолжает обстрелы из артиллерии и минометов, совершает атаки на города и другие населенные пункты области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка», — добавил Сальдо.

Ранее морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра. В статье BBC также отмечается, что киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточной стороне реки, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды.