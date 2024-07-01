Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 1 июля 2024Бывший СССР

Морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра

Украинский морской пехотинец рассказал о боях на левом берегу Днепра

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей рассказал о ситуации боев на левом берегу Днепра и о потере лучших бойцов его подразделения в интервью BBC.

Как пишет издание, Киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточном береге Днепра, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды. В одном из таких участвовал Алексей.

«Нам удалось удержать плацдарм, но ни одна техника его не пересекла, и мы ни разу не прорвали российскую оборону», — говорит он. По его заявлению, хоть его подразделению и удалось нанести урон российской технике, но они потеряли множество людей: «Мы оставили наших лучших ребят на берегу реки».

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо написал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в очередной раз были отбиты и обернулись для Киева серьезными потерями.

«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — рассказал политик.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      В Москве появились центры ментального здоровья

      В России попросили не ждать торможения роста цен

      Морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра

      ВСУ ударили беспилотниками по двум АЗС в Горловке

      Россиянин заколол соседа по больничной палате из-за игры в нарды

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше