Украинский морской пехотинец рассказал о боях на левом берегу Днепра

Морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей рассказал о ситуации боев на левом берегу Днепра и о потере лучших бойцов его подразделения в интервью BBC.

Как пишет издание, Киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточном береге Днепра, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды. В одном из таких участвовал Алексей.

«Нам удалось удержать плацдарм, но ни одна техника его не пересекла, и мы ни разу не прорвали российскую оборону», — говорит он. По его заявлению, хоть его подразделению и удалось нанести урон российской технике, но они потеряли множество людей: «Мы оставили наших лучших ребят на берегу реки».

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо написал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в очередной раз были отбиты и обернулись для Киева серьезными потерями.

«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — рассказал политик.