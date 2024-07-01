Сальдо: попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра были отбиты

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра были отбиты и обернулись для Киева серьезными потерями. О провальной атаке украинских сил на населенный пункт Днепряны сообщил в беседе с ТАСС глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепрян, но были отбиты с огромными для себя потерями», — рассказал политик.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России Роман Кодрян рассказал о потерях украинских сил в районе левого берега. По словам военного, украинская сторона потеряла лишь за сутки до 130 военнослужащих.

12 июня стало известно, что военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили в Херсонской области у села Днепряны две десантные лодки ВСУ. По словам бойца ВС России с позывным Малой, украинские экипажи пытались высадиться на стороне населенного пункта, но российские военные не дали им этого сделать и открыли огонь из автоматических гранатометов и минометов.