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14:51, 2 июля 2024Силовые структуры

Иностранец попытался изнасиловать москвичку и попал под следствие

В Москве полиция задержала узбека за попытку изнасиловать местную жительницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана за попытку изнасиловать местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Иностранец проходит обвиняемым по статьям 30, 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Мужчину также проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

По версии следствия, 30 июня обвиняемый напал на незнакомую девушку около жилого дома на улице Вяземская. Применив насилие, узбек попытался ее изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мигранта, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней в Артеме Приморского края.

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      Варвара Митина
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