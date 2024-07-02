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17:58, 2 июля 2024Культура

Известная советская певица раскритиковала вокальные данные Пугачевой

Певица Зарубина: у Пугачевой никогда не было особого вокала

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Известная советская певица Ольга Зарубина раскритиковала вокальные данные исполнительницы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит aif.ru.

Артистка заявила, что голосу Пугачевой всегда не хватало диапазона. «Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато», — пояснила Зарубина. Однако она отметила, что народная артистка СССР «была сильна в драматургии», поэтому ее выступления производили эффект на публику.

Зарубина также прокомментировала слухи о том, что Пугачева потеряла голос из-за употребления спиртного и курения. Певица заявила, что хорошие вокальные данные не могут исчезнуть и привела в пример американскую звезду Уитни Хьюстон. «Почему Пугачева стала хрипеть, я не знаю. Может, она много курила. Но, повторю, у нее особого вокала и не было», — заключила она.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала, почему отказалась от протекции Пугачевой во времена СССР.

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      Мария Рюрикова
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