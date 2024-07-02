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20:09, 2 июля 2024Путешествия

Катавшиеся на надувном банане в море россияне нашли в воде бездыханного человека

В Сочи катавшиеся на надувном банане россияне нашли в воде бездыханного человека

В Сочи катавшиеся на надувном банане в море россияне нашли в воде бездыханного человека. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что тело дрейфовало на поверхности воды в полутора километрах от берега в поселке Горный Воздух. Его обнаружили 2 июля. На место вызвали полицейских и спасателей.

На кадрах, снятых очевидцами на берегу, видно, что найденного человека накрыли и оставили рядом с отдыхающими.

Ранее в Сочи российская туристка выжила после падения с высоты десять метров. Девушка получила травмы ребер и ноги, спасатели эвакуировали ее на носилках.

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      Марк Успенский
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