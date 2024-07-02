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16:49, 2 июля 2024Ценности

Кайли Дженнер показала естественную внешность и восхитила фанатов

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость записала видео, в котором продемонстрировала процесс нанесения макияжа. В начале ролика она предстала перед камерой без декоративной косметики на лице. Затем предпринимательница распределила по коже тональный крем и замаскировала темные круги под глазами консилером. После этого она нанесла на скулы румяна, а на глаза — нюдовые тени. В завершение Дженнер оформила губы розовым карандашом и добавила немного сияющей помады.

Поклонники оценили натуральную красоту бизнесвумен в комментариях под постом. «Мне нравится более естественная Кайли», «Ты так хорошо выглядишь!», «Она точно избавилась от филлеров. Выглядит намного лучше и естественнее», «Какая красивая кожа», «Самая красивая женщина в мире», — писали они.

В июне сообщалось, что Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной. В разговоре со своей сестрой, фотомоделью Кендалл Дженнер, телезвезда и предпринимательница пожаловалась на комментарии хейтеров, которые высмеяли ее снимки, сделанные в феврале во время показа кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже.

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      Мария Винар
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