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13:23, 21 июня 2024Ценности

Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская телезвезда Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной. Соответствующий фрагмент реалити-шоу «Кардашьяны» приводит издание Daily Mail.

В разговоре со своей сестрой, фотомоделью Кендалл Дженнер, 26-летняя предпринимательница пожаловалась на комментарии хейтеров, которые высмеяли ее снимки, сделанные в феврале во время показа кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже. Тогда пользователи соцсетей обратили внимание на заломы и морщины на лице знаменитости.

Дженнер сильно расстроилась, когда прочитала комментарии под фото. Особенно бизнесвумен обидели статьи с мнениями профессиональных косметологов, в которых они указывали на наличие ботокса и филлеров в ее щеках. По словам телезвезды, в тот день она решила не наносить много макияжа.

В феврале анонимный источник объяснил последние изменения во внешности Кайли Дженнер. Инсайдер отметил, что телезвезда очень серьезно относится к отношениям с актером Тимоти Шаламе. Так, она перестала ярко краситься и публиковать в соцсетях откровенные фото.

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      Мария Винар
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