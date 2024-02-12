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17:19, 12 февраля 2024Ценности

Последние изменения во внешности Кайли Дженнер объяснили

Кадр: @kyliejenner

Анонимный источник объяснил последние изменения во внешности американской телезвезды Кайли Дженнер. Об этом пишет портал Life & Style.

Выяснилось, что 26-летняя бизнесвумен очень серьезно относится к отношениям с актером Тимоти Шаламе. «Кайли больше не публикует столько сексуальных снимков в социальных сетях и выставляет напоказ более изысканные образы», — рассказал инсайдер и уточнил, что она перестала краситься.

Собеседник издания отметил, что Дженнер очень хочет, чтобы у нее с новым возлюбленным все получилось. «Сейчас она намного счастливее, чем была в последние годы», — объяснил он.

В январе пользователи сети обругали Кайли Дженнер из-за одной особенности лица. Знаменитость посетила показ кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже. Поклонники обратили внимание на одутловатость лица предпринимательницы, а также на заломы и морщины на ее коже.

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      Мария Винар
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