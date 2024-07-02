Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 2 июля 2024Мир

Китай призвал НАТО задуматься о роли в конфликте на Украине

МИД Китая: НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте. К этому призвала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает ТАСС.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире, вместо того чтобы уклоняться от ответственности», — сказала дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также обвинила Североатлантический альянс во вмешательстве во внутренние дела Китая, искажая и дискредитируя его внутреннюю и внешнюю политику.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

      Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

      40-летняя Хлои Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы комбинезоне

      Момент взрыва газа в регионе России попал на видео

      Названа неочевидная причина появления прыщей на лице

      Россияне увеличили расходы на платные дороги

      Фитнес-клубы попросили возместить им затраты на аренду

      Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

      Жителям московского региона пообещали жару до 36 градусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше