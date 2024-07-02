Китай призвал НАТО задуматься о роли в конфликте на Украине

МИД Китая: НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса

НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте. К этому призвала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает ТАСС.

«НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире, вместо того чтобы уклоняться от ответственности», — сказала дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также обвинила Североатлантический альянс во вмешательстве во внутренние дела Китая, искажая и дискредитируя его внутреннюю и внешнюю политику.