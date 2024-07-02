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11:20, 2 июля 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации в Волчанске

Командир «Ахмата» Алаудинов: российские войска теснят ВСУ на севере Волчанска

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) на севере Волчанска. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, туда были переброшены элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что, по его мнению, ВСУ в Волчанске грозит котел. При этом он отметил, что город серьезно укреплен, а поэтому посылать бойцов его штурмовать нет смысла.

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      Алевтина Запольская
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