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05:24, 15 июня 2024Россия

В Госдуме раскрыли будущее ВСУ в Волчанске

Депутат Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанске окажется в котле

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в городе Волчанске Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий раскрыли будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске и подчеркнул, что военные окажутся в котле. Он отметил, что российские военные ведут бои, освобождая метр за метром территорию города.

«Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», — уточнил депутат.

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      Марина Совина
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