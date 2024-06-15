В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

Водолацкий: Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий назвали сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ и предположил, что это произойдет в ближайшие полтора месяца. Он подчеркнул, что на этом участке фронта есть несколько населенных пунктов, которые находятся в серой зоне.

«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», — допустил депутат.

Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских военных на купянском направлении. «Нашим ребятам удалось довольно-таки неплохо продвинуться в Стельмаховке, у нас есть успехи в районе Мясожаровки», — заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко,