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04:18, 15 июня 2024Бывший СССР

В Госдуме назвали сроки освобождения Кременского района от ВСУ

Водолацкий: Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий назвали сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ и предположил, что это произойдет в ближайшие полтора месяца. Он подчеркнул, что на этом участке фронта есть несколько населенных пунктов, которые находятся в серой зоне.

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«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», — допустил депутат.

Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских военных на купянском направлении. «Нашим ребятам удалось довольно-таки неплохо продвинуться в Стельмаховке, у нас есть успехи в районе Мясожаровки», — заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко,

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      Марина Совина
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