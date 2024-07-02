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07:30, 2 июля 2024Бывший СССР

Критиковавший Токаева казахстанский блогер умер в Киеве после покушения

Критиковавший Токаева казахстанский блогер Садыков умер в Киеве после покушения

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Критиковавший президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева блогер Айдос Садыков умер в Киеве. Об этом сообщили Telegram-канал «Sputnik Казахстан» и портал «Ак Жайык», ссылаясь на его жену Наталью.

За несколько дней до этого, 18 июня на мужчину было совершено покушение на Украине, в него стреляли неизвестные, блогер получил пулевое ранение в голову. В результате он попал в реанимацию и оставался там до момента кончины.

Подозреваемыми по делу о нападении на Садыкова проходили два гражданина Казахстана, один из них добровольно явился в полицию республики, его задержали.

Айдос Садыков уехал в 2014 году на Украину, где получил политическое убежище. В 2023 году на родине его объявили в розыск по статье 174 УК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Он уже ранее судим — в 2010 году отбыл наказание два года лишения свободы за хулиганство.

Украина объявила, что потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на блогера. В сенате Казахстана на это ответили, что не намерены никому выдавать своих граждан.

Ранее сообщалось, что 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение. Он сам назвал причастных к нападению лиц.

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      Александра Синицына
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