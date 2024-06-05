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19:09, 5 июня 2024Мир

Премьер Словакии назвал виновных в покушении на свою жизнь

Фицо: у меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическую оппозицию виновной в покушении на свою жизнь, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Об этом стало известно из видеообращения политика, опубликованного на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, напавший на него Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

Глава словацкого правительства заявил, что позволяет ему самому разобраться с мотивами своего поступка. «У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки», — заключил он.

Ранее премьер дал первый комментарий после покушения. Он отметил, что его здоровье сильно пострадало, но он не чувствует ненависти к нападавшему.

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      Виктория Кондратьева
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