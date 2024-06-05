Премьер Словакии дал первый комментарий после покушения

Фицо заявил, что не чувствует ненависть к совершившему на него покушение

Премьер-министр Словакии Робер Фицо дал первый комментарий после покушения, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Об этом стало известно из видеообращения политика, опубликованного на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а так же не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его», — признался он.

Глава словацкого правительства отметил, что в результате покушения его здоровье серьезно пострадало, но он планирует вернуться к работе на рубеже июня-июля.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние здоровья премьера улучшается и он идет на поправку. По его словам, Фицо уже находится на домашнем лечении и проходит курс реабилитации.