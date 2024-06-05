В Словакии заявили об улучшении состояния здоровья премьер-министра

Глава Минобороны Словакии Калиняк: премьер-министр Фицо выздоравливает

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение 15 мая, улучшается и он идет на поправку. Об этом заявил глава Минобороны страны Роберт Калиняк, передает Rádio Slovensko.

«Состояние здоровья господина премьера улучшается», — рассказал глава оборонного ведомства. Он также добавил, что Фицо уже находится на домашнем лечении и проходит курс реабилитации.

3 июня Калиняк заявил, что Фицо уже несколько дней как был переведен из больницы на режим домашнего лечения. У него повреждены пищеварительный тракт и опорно-двигательный аппарат. По словам министра, процесс восстановления продлится минимум несколько недель.

Также глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что Фицо сможет вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев.