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17:22, 31 мая 2024Мир

Названы сроки возвращения к работе премьера Словакии после покушения

Глава МИД Словакии Бланар: Фицо может вернуться к работе через несколько месяцев
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев, рассказал министр иностранных дел страны Юрай Бланар. Его слова приводит ТАСС.

Бланар отметил, что состояние Фицо после нападения улучшается. «Ему потребуется еще несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера», — заявил глава словацкого МИД.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Его ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в премьера несколько раз, после чего политика госпитализировали.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на премьера писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.

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      Лина Пивоварова
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