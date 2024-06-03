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19:12, 3 июня 2024Мир

Вице-премьер Словакии сообщил подробности реабилитации Фицо

Вице-премьер Словакии Калиняк: Фицо проходит реабилитацию в домашних условиях

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение 15 мая, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях. О подробностях процесса восстановления премьера рассказал вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк, сообщает ТАСС.

«Господин премьер-министр Роберт Фицо проходит курс реабилитации и восстанавливается», — заявил он.

Отмечается, что глава словацкого правительства несколько дней назад был переведен из больницы на режим домашнего лечения. У него повреждены пищеварительный тракт и опорно-двигательный аппарат.

По словам Калиняка, процесс восстановления продлится минимум несколько недель.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Фицо сможет вернуться к работе не ранее, чем через несколько месяцев. Он подчеркнул, что состояние премьера после нападения улучшается.

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      Виктория Кондратьева
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