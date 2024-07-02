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12:04, 2 июля 2024Россия

Летающий чемодан разбил нос россиянке

В Петербурге летающий чемодан разбил нос девушке во время шторма

В Санкт-Петербурге летающий чемодан разбил нос девушке во время шторма, обрушившегося на город накануне. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видеоролике видно, как аксессуар попадает в лицо прохожей. От удара россиянка оказывается на асфальте. Очевидцы бросаются девушке на помощь.

Как выяснил Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавшую отвели в ближайший магазин, где ей первично обработали раны. Девушка, по словам очевидцев, была вся в крови и жаловалась на сильное головокружение. Позже ей вызвали бригаду медиков.

До этого сообщалось, что в Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил. По последним сведениям, жертвами разгула стихии стали еще два человека.

1 июля в Петербурге из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС выезжали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран.

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      Анна Щербакова
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